سلام: ندرك تماماً حجم الأخطار التي تحيط ببلدنا فكونوا على ثقة أننا سنتحمل مسؤوليتنا كاملة ولن نسمح بعد اليوم بتفويت الفرص وهدر الإمكانيات أو إضاعة الوقت

Lebanon 24