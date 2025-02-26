"أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي كبير: نتنياهو سيقرر ما إذا كان سيرسل وفدًا تفاوضيًّا للدوحة أو القاهرة فقط بعد أن تستكمل حماس إعادة جثث الرهائن الأربعة

Lebanon 24