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أ. ب عن مجلس الأمن القومي الأميركي: الرئيس ترامب ملتزم بضمان عدم حصول النظام الإيراني على سلاح نووي

Lebanon 24
26-02-2025 | 13:53
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