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عضو البرلمان الأوربي ريما حسن للجزيرة مباشر: سأواصل معارضة الحرب على غزة والاتهامات الإسرائيلية لي لا تعنيني

Lebanon 24
26-02-2025 | 14:04
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