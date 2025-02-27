وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين: لن ننسحب من محور فيلادلفيا قبل إعادة المختطفين وإسقاط حماس وإخلاء غزة من السلاح والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع

Lebanon 24