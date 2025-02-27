Advertisement

أخبار عاجلة

مكتب إعلام الأسرى في حماس: تحرير 642 أسيرا ضمن الدفعة السابعة منهم 445 من معتقلي غزة و46 من النساء والأطفال

Lebanon 24
27-02-2025 | 01:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مكتب إعلام الأسرى التابع لحماس: تتحرر اليوم الدفعة الرابعة من صفقة "طوفان الأحرار" لتعيد الحرية لـ 183 أسيرا
lebanon 24
27/02/2025 15:02:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب إعلام الأسرى: تم الاتفاق على إضافة 12 أسيراً من ذوي المؤبدات و111 أسيراً من أبناء غزة المعتقلين بعد 7 تشرين مقابل ذلك
lebanon 24
27/02/2025 15:02:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين: تم إبعاد 97 أسيرا محررا إلى الخارج
lebanon 24
27/02/2025 15:02:12 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: إسرائيل تخرق الاتفاق بعدم الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين
lebanon 24
27/02/2025 15:02:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:54 | 2025-02-27
07:28 | 2025-02-27
07:15 | 2025-02-27
07:13 | 2025-02-27
06:53 | 2025-02-27
06:48 | 2025-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24