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الرئيس عون: أُثمّن ثقة النواب الذين منحوها وأقدّر موقف الذين لم يمنحوها إذ إن المعارضة في نظامنا الديمقراطي البرلماني تُعد حقًا وواجبًا وضرورةً ومسؤوليةً

Lebanon 24
27-02-2025 | 03:10
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