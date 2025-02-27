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القناة 12 الإسرائيلية عن مراقب الدولة: رئيسا الأركان والشاباك يمنعان التحقيق في أسباب الإخفاق في 7 تشرين الأول

Lebanon 24
27-02-2025 | 06:10
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