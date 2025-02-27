القناة 14 الإسرائيلية نقلا عن تحقيق الجيش الإسرائيلي بشأن هجوم 7 تشرين الأول: المنظومة الأمنية الإسرائيلية تجاهلت كل الإشارات التحذيرية قبل الهجوم

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