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السنيورة: اسرائيل عدوة وتبحث عن كل ما تستطيع الوصول اليه لخلق النفور بين اللبنانيين وبالتالي يجب أن نتوحد وأن يدرك لبنان أنه يقوم على وحدته الداخلية وقوته ليست بحجم الأسلحة بل بوحدة أبنائه

Lebanon 24
27-02-2025 | 14:49
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السنيورة: اسرائيل عدوة وتبحث عن خلق النفور بين اللبنانيين
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