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"بوليتيكو" عن مصادر: إدارة ترامب تعتزم تقليص عدد موظفي وزارة الخارجية بما في ذلك الدبلوماسيون وعدد السفارات

Lebanon 24
27-02-2025 | 18:37
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