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استطلاع للقناة 14 الإسرائيلية: 55% من الإسرائيليين يرون أن نتنياهو لا يبذل جهدا كافيا لتطبيق خطة تهجير غزة

Lebanon 24
28-02-2025 | 00:43
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