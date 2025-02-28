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سكرتير مجلس الأمن الروسي: موسكو تقدر عاليا الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع الصين وتسعى إلى تعميقها

Lebanon 24
28-02-2025 | 04:19
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