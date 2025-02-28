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المطران بولس الصياح: كل المبادرات التي تدعم مسيحيي لبنان تساهم في بقائهم وتنعكس إيجابًا على لبنان الذي يشكّل صورة للعيش المشترك في المنطقة

Lebanon 24
28-02-2025 | 05:05
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