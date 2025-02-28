وفد من دار الفتوى برئاسة المفتي بكر الرفاعي نقل إلى الرئيس عون دعوة من المفتي دريان إلى الإفطار الذي تقيمه دار الفتوى في ١٥ آذار المقبل لمناسبة شهر رمضان

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