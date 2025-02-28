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وفد من دار الفتوى برئاسة المفتي بكر الرفاعي نقل إلى الرئيس عون دعوة من المفتي دريان إلى الإفطار الذي تقيمه دار الفتوى في ١٥ آذار المقبل لمناسبة شهر رمضان

Lebanon 24
28-02-2025 | 05:14
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