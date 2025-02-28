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المفوضية الأوروبية تعلن عن محادثات مع الهند لإقامة شراكة أمنية دفاعية

Lebanon 24
28-02-2025 | 05:52
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