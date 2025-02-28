الرئيس عون لوفد اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان: القطاع التربوي بشقيه العام والخاص يشكل أولوية بالنسبة إلينا وسنقف إلى جانبه لمعالجة قضاياه وحل مشاكله

Lebanon 24