الرئيس عون لوفد من عكار برئاسة المفتي زكريا: سنعمل على رفع الغبن عن كل المناطق وعكار في صدارة اهتماماتي زيارتي لها واجب عليّ وسأسعى لتحقيقها في أقرب وقت

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