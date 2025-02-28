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الرئيس عون لوفد من عكار برئاسة المفتي زكريا: سنعمل على رفع الغبن عن كل المناطق وعكار في صدارة اهتماماتي زيارتي لها واجب عليّ وسأسعى لتحقيقها في أقرب وقت

Lebanon 24
28-02-2025 | 07:23
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