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الخارجية السعودية: المملكة ترفض الدعوة إلى تشكيل حكومة موازية في السودان وتؤكد على موقفها الثابت تجاه دعم أمن السودان واستقراره ووحدة أراضيه

Lebanon 24
28-02-2025 | 08:34
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