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"رويترز" عن مسؤول كبير في البيت الأبيض: ترمب غير مهتمّ بإحياء صفقة المعادن مع أوكرانيا في الوقت الحالي

Lebanon 24
28-02-2025 | 18:43
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