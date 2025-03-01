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الرئيس الصيني يؤكد أن روسيا والصين ستحافظان على اتصالات وثيقة "على المستويات كلها"

Lebanon 24
01-03-2025 | 00:14
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