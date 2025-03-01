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"نيويورك تايمز" عن مسؤول في إدارة ترامب: مساعداتنا لأوكرانيا بما فيها شحنات أقرّت في عهد بايدن يمكن أن تُلغى فوراً
Lebanon 24
01-03-2025
|
00:53
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