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أخبار عاجلة
حماس: نرفض تمديد المرحلة الأولى بالصيغة التي تقترحها إسرائيل
Lebanon 24
01-03-2025
|
02:49
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