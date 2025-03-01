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اللجنة الإعلامية بمخيم طولكرم: الجيش الإسرائيلي يدمر ويحرق المنازل في مخيمي طولكرم ونور شمس لشق طرق وتغيير معالمهما

Lebanon 24
01-03-2025 | 07:21
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