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حركة الجهاد: التصريحات والإدعاءات الإسرائيلية حول وجود فلسطيني في سوريا "محض افتراء"

Lebanon 24
01-03-2025 | 09:11
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