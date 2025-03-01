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القيادة الأميركية الوسطى: قتلنا قائداً بارزاً في تنظيم حراس الدين التابع للقاعدة بغارة جوية شمال غربي سوريا

Lebanon 24
01-03-2025 | 10:45
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