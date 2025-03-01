Advertisement

أخبار عاجلة

يسرائيل هيوم عن مصدر إسرائيلي: استمرار استعادة الرهائن هدف أساسي نظرا لحالتهم وشهادات الرهائن المفرج عنهم

Lebanon 24
01-03-2025 | 11:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
صحيفة يسرائيل هيوم: الجيش الإسرائيلي أنشأ 3 مراكز لاستقبال الرهائن الذين سيفرج عنهم ضمن الصفقة
lebanon 24
02/03/2025 02:14:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر مصري: الوسطاء توصلوا إلى اتفاق للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان يفترض الإفراج عنهم يوم السبت تزامنا مع تسليم جثث الرهائن الإسرائيليين
lebanon 24
02/03/2025 02:14:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: الرهائن الـ 3 المفرج عنهم من قبل حماس في النصيرات وصلوا إلى إسرائيل
lebanon 24
02/03/2025 02:14:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يعلّق على صور الرهائن الإسرائيليين المفرج عنهم
lebanon 24
02/03/2025 02:14:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:57 | 2025-03-01
16:51 | 2025-03-01
16:37 | 2025-03-01
16:24 | 2025-03-01
16:17 | 2025-03-01
15:49 | 2025-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24