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يديعوت أحرونوت: حماس تعتقد أن التزام الولايات المتحدة بتنفيذ المرحلة الثانية أصبح الآن بلا قيمة

Lebanon 24
01-03-2025 | 12:43
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