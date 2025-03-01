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أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: نتنياهو يبحث في اجتماع الليلة الخطوات المقبلة ردا على رفض حماس تمديد المرحلة الأولى

Lebanon 24
01-03-2025 | 12:47
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