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قناة كان نقلا عن مصادر أمنية: إذا تجدد القتال في غزة فسيكون فتاكا وسيتم وقف المساعدات وقطع الخدمات

Lebanon 24
01-03-2025 | 13:44
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