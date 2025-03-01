Advertisement

أخبار عاجلة

زيلينسكي: سيتم استخدام القرض البريطاني لإنتاج أسلحة لأوكرانيا

Lebanon 24
01-03-2025 | 16:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء البريطاني يؤكد دعمه لزيلينسكي باعتباره الرئيس المنتخب لأوكرانيا
lebanon 24
02/03/2025 02:09:12 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: ناقشت مع رئيس الوزراء البريطاني ضمانات أمنية موثوقة
lebanon 24
02/03/2025 02:09:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر بريطانية لسكاي نيوز: زيلينسكي يلتقي بالعاهل البريطاني غدا الأحد
lebanon 24
02/03/2025 02:09:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد المشادّة الكلامية.. زيلينسكي: دعم ترامب "بالغ الأهمية" بالنسبة لأوكرانيا
lebanon 24
02/03/2025 02:09:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:57 | 2025-03-01
16:51 | 2025-03-01
16:37 | 2025-03-01
16:17 | 2025-03-01
15:49 | 2025-03-01
15:48 | 2025-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24