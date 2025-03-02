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رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة للتلفزيون العربي: العدو يؤكد مجددا تجاهله للقوانين الدولية ويمنع الدواء والغذاء

Lebanon 24
02-03-2025 | 02:08
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