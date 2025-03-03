Advertisement

أخبار عاجلة

واشنطن بوست عن الصليب الأحمر الدولي: يجب بذل الجهود للحفاظ على وقف إطلاق النار وإنقاذ الأرواح ولم شمل الأسر

Lebanon 24
03-03-2025 | 04:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصليب الأحمر يدعو إسرائيل وحماس للحفاظ على وقف إطلاق النار
lebanon 24
03/03/2025 17:17:50 Lebanon 24 Lebanon 24
لتسهيل تبادل الأسرى.. سيارات الصليب الأحمر الدولي تصل غزة
lebanon 24
03/03/2025 17:17:50 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر: نأمل استمرار وقف إطلاق النار في غزة وتدفق المساعدات إلى القطاع
lebanon 24
03/03/2025 17:17:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: تسلمنا الأسيرة أغام بيرغر من الصليب الأحمر ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
03/03/2025 17:17:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:14 | 2025-03-03
10:13 | 2025-03-03
10:09 | 2025-03-03
10:03 | 2025-03-03
09:55 | 2025-03-03
09:25 | 2025-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24