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زعيم المعارضة في إسرائيل لابيد بشأن عملية حيفا: يجب ألا نعتاد على هذه الهجمات بل يجب مواجهة الإرهاب بيد من حديد

Lebanon 24
03-03-2025 | 05:41
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