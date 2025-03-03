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التلغراف: بعض مستشاري ترامب يتبنون مواقف متشددة ضد زيلينسكي فيما يعتقد آخرون أنه يجب التوصل لتسوية سلمية في أقرب وقت

Lebanon 24
03-03-2025 | 07:56
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