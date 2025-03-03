أبي المنى: الموحدون الدروز محميون بتعلقهم بالثوابت وبوحدتهم وبثوابتهم وبمشاركتهم الفاعلة في بناء دولتهم ولن تكون حمايتهم من قبل عدوّ طامع

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