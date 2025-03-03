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القناة 13 الإسرائيلية عن ضابط استخبارات في إحدى فرق الاحتياط: حماس نجحت في تجنيد آلاف الناشطين الجدد

Lebanon 24
03-03-2025 | 19:17
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