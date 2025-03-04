الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: قمة اليوم عنوانها عدم ارتكاب نكبة جديدة في حق الشعب الفلسطيني والعنف لن يتوقف إذا لم يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي

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