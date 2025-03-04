غوتيرش: إنهاء الأزمة الحالية ليس كافيا ونحن بحاجة إلى إطار سياسي يضع مبادئ للتعافي ويجب تمكين السلطة الفلسطينية من إدارة كل المناطق الفلسطينية

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