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القناة 12 الإسرائيلية عن مقربين من نتنياهو: رئيس الشاباك فشل تماما في التعامل مع حماس وهجوم 7 تشرين الاول

Lebanon 24
04-03-2025 | 13:09
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