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حماس: ندعو دولنا العربية إلى التصدي لأطماع العدو التوسعية وخططه للهيمنة على حساب فلسطين ودول المنطقة وشعوبها

Lebanon 24
04-03-2025 | 15:11
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