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جيروزاليم بوست: مناقشات مبعوث ترمب لشؤون الرهائن مع حماس ركزت على إطلاق سراح الرهائن بما في ذلك الأميركيون

Lebanon 24
05-03-2025 | 11:03
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