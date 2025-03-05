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استطلاع للقناة 12 الإسرائيلية: 75 % من الإسرائيليين يؤيدون إنشاء لجنة تحقيق حكومية بشأن أحداث 7 تشرين الاول

Lebanon 24
05-03-2025 | 14:27
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