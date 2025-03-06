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ارتفاع عدد الشهداء إلى 3 إثر قصف إسرائيلي استهدف فلسطينيين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة

Lebanon 24
06-03-2025 | 12:05
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