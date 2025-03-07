الخارجية المصرية: وزير الخارجية المصري أكد لويتكوف أن مصر تتطلع لمواصلة التفاعل الإيجابي والبناء مع ترامب والإدارة الأميركية لاستعراض الخطة ومزاياها بشكل متكامل

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