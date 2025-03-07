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رئيس الإدارة العسكرية الأوكرانية في سلوفيانسك: إصابة 7 أشخاص بينهم طفلتان إثر هجوم روسي بقنابل موجهة

Lebanon 24
07-03-2025 | 03:03
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