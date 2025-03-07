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رئيس وزراء المجر: استمرار أوروبا في دعم أوكرانيا رغم انسحاب أميركا سيدمرنا

Lebanon 24
07-03-2025 | 04:30
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