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الخارجية الإيرانية: تصريحات الرئيس الفرنسي بشأن استخدام روسيا أسلحة إيرانية في النزاع الأوكراني مرفوضة

Lebanon 24
07-03-2025 | 09:49
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