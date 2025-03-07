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وزير الخزانة الأميركي: تقرير الوظائف في شباط يُظهر أن 93% من الوظائف التي تم خلقها كانت في القطاع الخاص

Lebanon 24
07-03-2025 | 18:08
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