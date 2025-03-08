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وزير الخارجية الإيراني: نؤكد على مسؤولية حكام سوريا الجدد في الحفاظ على الأمن وسلامة جميع السوريين

Lebanon 24
08-03-2025 | 01:25
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